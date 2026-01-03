الإمارات تشهد أجواءً معتدلة وظهوراً للسحب مع استمرار نشاط الرياح غداً

تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم الأحد (4 يناير) طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة في مختلف أنحاء الدولة ستظل معتدلة، بحيث لا تتجاوز 26 درجة مئوية، بينما تسجل دبي درجة حرارة صغرى تصل إلى 15 درجة مئوية، وتنخفض في أبوظبي إلى 17 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تسود أجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، مما يزيد من احتمال تشكل ضباب خفيف في مناطق متفرقة.
تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة التي قد تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن تهب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وتصل أحياناً إلى 50 كم/ساعة.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 ظهراً والمد الثاني عند الساعة 3:36 صباحاً، والجزر الأول عند الساعة 8:28 مساءً والجزر الثاني عند الساعة 7:34 صباحاً. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 9:25 صباحاً والمد الثاني عند الساعة 11:13 مساءً، والجزر الأول عند الساعة 4:19 مساءً والجزر الثاني عند الساعة 5:08 صباحاً.