الإمارات تشهد أجواءً معتدلة وظهوراً للسحب مع استمرار نشاط الرياح غداً

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 ظهراً والمد الثاني عند الساعة 3:36 صباحاً، والجزر الأول عند الساعة 8:28 مساءً والجزر الثاني عند الساعة 7:34 صباحاً. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 9:25 صباحاً والمد الثاني عند الساعة 11:13 مساءً، والجزر الأول عند الساعة 4:19 مساءً والجزر الثاني عند الساعة 5:08 صباحاً.