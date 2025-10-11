الإمارات تشغل بنجاح أول محرك صاروخي سائل محلي الصنع

في لحظة تاريخية، حبس المهندسون أنفاسهم داخل غرفة التحكم في المملكة المتحدة، حيث انطلق بنجاح أول محرك صاروخي سائل لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي الشعلة الأولى لمشروع صُمم وبُني بالكامل في أبوظبي.

وقد خضع المحرك، الذي تبلغ قوته 250 نيوتن وتم تطويره بواسطة معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، لأكثر من 50 عملية إطلاق تجريبية (Firing)، محققاً كفاءة احتراق وأداء بنسبة 94%، وهو مستوى عادةً ما يرتبط ببرامج الفضاء العريقة.

نجاح غير منسي وشهادة فخر

عبّر الدكتور إلياس تسوتسانيس، كبير الباحثين في مركز أبحاث الدفع والفضاء التابع لمعهد الابتكار التكنولوجيTII، عن أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "كان الإشعال الناجح الأول لحظة لا تُنسى لجميع المشاركين. عندما وصل العد التنازلي إلى الصفر، حبس الجميع أنفاسهم. بالنسبة للمهندسين، وخاصة أعضاء الفريق الإماراتيين، كان ذلك مصدر فخر وتأكيد على قدراتهم".

ضم الفريق الأساسي للمشروع ما يقرب من النصف مهندسين إماراتيين، كانوا مسؤولين عن المحاكاة الحرارية والإنشائية، وتصميم الحاقن، وبروتوكولات الاختبار، وهي جميعها عوامل حاسمة لضمان أداء المحرك وسلامته. وتذكر أحد المهندسين الإماراتيين: "لقد نشأنا ونحن نشاهد الإطلاقات على التلفزيون. رؤية تصميمنا الخاص يشتعل هو أمر لن ننساه أبداً".

يولّد هذا الدافع (Thruster) البالغة قوته 250 نيوتن قوة كافية لرفع 25 كيلوغراماً على الأرض. وتُستخدم محركات هذه الفئة عادةً لدفع الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعديلات المدار، والمناورات الأخرى التي تحافظ على استقرار المركبات الفضائية في المدار.

يضع هذا المشروع دولة الإمارات ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك قدرات تصميم مُثبتة للدفع السائل، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند واليابان وأعضاء وكالة الفضاء الأوروبية.