الإمارات تشرّع "السلامة الرقمية".. حماية شاملة للأطفال في العالم الافتراضي

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.2

يأتي هذا التشريع ضمن إطار إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة"، وكجزء من رؤيتها لحماية وتعزيز جودة حياة الأطفال.3 ويهدف التشريع الجديد إلى حماية الأطفال من المحتوى والممارسات الرقمية الضارة التي تؤثر سلباً على سلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.

ينطبق القانون على مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية، سواء كانت تعمل داخل الدولة أو تستهدف المستخدمين داخل الدولة. وتشمل المنصات الرقمية التي يغطيها القانون: المواقع الإلكترونية، محركات البحث، التطبيقات الذكية، تطبيقات المراسلة، المنتديات، منصات الألعاب عبر الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي، منصات البث المباشر، منصات البودكاست، خدمات البث، منصات الفيديو عبر الإنترنت حسب الطلب، ومنصات التجارة الإلكترونية.4

كما ينطبق المرسوم بقانون على المسؤولين عن رعاية الأطفال، ويحدد التزاماتهم فيما يتعلق بالسلامة الرقمية للأطفال الخاضعين لرعايتهم.

تتضمن الأحكام الرئيسية للقانون ما يلي: