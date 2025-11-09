الإمارات: تشديد التدقيق على تأشيرات العمل الحر لحماية السوق وتعزيز النزاهة

تخطط الإمارات لتشديد إجراءات مراجعة وتدقيق منح تأشيرات العمل الحر، المعروفة بالإقامة الخضراء، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم يوم الأحد، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى.

السبب وراء هذه التدقيقات المكثفة هو حماية الحقوق وتنظيم السوق بطريقة تخدم مصالح الجميع، قال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

تأشيرة العمل الحر في الإمارات هي من بين أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين العمل الحر وما يعرف باقتصاد المواهب، مما يسمح للمتقدمين بممارسة أنشطتهم المهنية بشكل قانوني دون الحاجة إلى كفيل أو صاحب عمل تقليدي.

يحق لحاملي تأشيرة العمل الحر الإقامة القانونية وتصاريح لممارسة نشاطهم، بشرط الامتثال للشروط المطلوبة. ومع ذلك، لا تمنح التأشيرة الحق في كفالة أفراد آخرين أو توظيف عمال تحت اسم الشخص. اقرأ هذا التقرير من الخليج تايمز لمعرفة كيفية التقديم للحصول على تأشيرة عمل حر في دبي وأبوظبي.

وفي تعليقات إضافية، أكد المري أن البلاد تمضي قدماً في دعم التحول نحو اقتصاد مرن.

ونفى الشائعات حول تعليق تأشيرات العمل الحر في الإمارات التي انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن هذه التأشيرات لا تزال تصدر بشكل طبيعي عبر القنوات الرسمية، مؤكداً بأن مثل هذه الشائعات لن تؤثر على ثقة المجتمع والمستثمرين في بيئة الإمارات.

وأضاف أنه تم اكتشاف بعض حالات إساءة استخدام هذا النوع من برامج الإقامة أو محاولات لتجارة التأشيرات بشكل غير قانوني. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سوق العمل والحفاظ على نزاهة النظام، أوضح المري.

كما قال إن انتشار الشائعات مؤخراً تزامن مع زيادة الطلب على هذا النوع من التأشيرات في الإمارات.