الإمارات تشدد الرقابة على الأغذية الملونة بعد حظر الصبغة الحمراء في أمريكا

وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأصباغ الغذائية الاصطناعية تسببت في تغييرات في أنظمة النواقل العصبية في الدماغ وأنتجت تغييرات مجهرية في بنية الدماغ، مما أثر على النشاط والذاكرة والتعلم.