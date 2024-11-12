الإمارات تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الأولى مع "إميليا دوبريفا"

"بوبي كابيلا"، التي تم تعيينها مديرة وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل منظمة ملكة جمال الكون في سبتمبر من هذا العام، قالت: "كانت هي الاختيار الأمثل لملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة، فهي تعيش في الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمان، وهي متزوجة من رجل إماراتي، وتتحدث اللغة العربية، كما أنها امرأة جميلة وذكية".