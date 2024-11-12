الإمارات تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الأولى مع "إميليا دوبريفا"
لأول مرة على الإطلاق، سيكون للإمارات العربية المتحدة ممثلة على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون. ستمثل الدولة في الحدث العالمي "إميليا دوبريفا" وهي عارضة أزياء وأم لثلاثة أطفال، وكان قد تم تتويجها بلقب ملكة جمال الكون للإمارات العربية المتحدة في أكتوبر في اختبار خاص مغلق.
"بوبي كابيلا"، التي تم تعيينها مديرة وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل منظمة ملكة جمال الكون في سبتمبر من هذا العام، قالت: "كانت هي الاختيار الأمثل لملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة، فهي تعيش في الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمان، وهي متزوجة من رجل إماراتي، وتتحدث اللغة العربية، كما أنها امرأة جميلة وذكية".
وستقام نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون في السادس عشر من نوفمبر في مدينة مكسيكو، حيث ستظهر إميليا على منصة العرض إلى جانب متسابقات من 130 دولة من مختلف أنحاء العالم. ووفقاً لبوبي، سترتدي إميليا في جولة الأزياء الوطنية عباءة ستكون بمثابة تكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "سيكون الجزء السفلي من عباءتها مصنوعاً من رمال حقيقية مأخوذة من البلاد، وسيعكس الجزء العلوي من عباءتها الحداثة التي حققتها هذه الدولة. سيجسد الفستان الإمارات العربية المتحدة حقاً، ويظهر كيف تم بناء دولة حديثة من الرمال".
في الماضي، سُمح فقط للعارضات غير المتزوجات بين سن 18 و 28 عاماً بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. ومع ذلك، في عام 2023، تمت إزالة جميع القيود المتعلقة بالعمر والطول والوزن والحالة الاجتماعية في محاولة للابتعاد عن مفهوم مسابقة ملكة جمال ونحو منصة لتمكين المرأة. وبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، ستحتفل تسع دول أخرى بأول ظهور لها في الحدث بما في ذلك أول متسابقة محجبة في المسابقة - ملكة جمال الصومال.
لا يوجد اختبار أداء مفتوح
وقالت بوبي، التي سبق أن قادت مسابقتي ملكة جمال الكون في إندونيسيا وملكة جمال الكون في ماليزيا، إن الشركة الأم اتصلت بها في أغسطس طالبة منها توجيه أول تمثيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على المسرح العالمي.
وأوضحت: "لقد عشت في الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين، وخلال هذه الفترة، أدركت مدى الأمان الموجود هنا حيث تعد واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وخاصة بالنسبة للنساء. كما تلتزم الدولة بشدة بتمكين المرأة، وهو أحد الأسباب التي جعلتني أقع في حبها. أشعر حقاً أنني في وطني هنا".
وبفضل خبرتها، كانت بوبي واثقة من قدرتها على تنظيم مثل هذا الحدث البارز في وقت قصير. وقالت: "لقد آمنت منظمة ملكة جمال الكون بنا بسبب تجاربنا السابقة وهم يدركون قدراتنا وقيمتنا. ومع ذلك، نظراً لأن المكالمة جاءت متأخرة جداً، كان من المستحيل علينا إجراء اختبار أداء مفتوح، وكان علينا التعامل مع الأمر بخصوصية. لقد راعينا أقصى درجات الاحترام والرعاية".
وشددت على إنه من المهم للغاية بالنسبة لها أن تحترم ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "لهذا السبب لم تتضمن المنافسة التي تمت هنا جولة ملابس السباحة. علاوة على ذلك، في المسابقة الدولية وجولة ملابس السباحة، سترتدي إميليا ملابس السباحة المغطاة بالكامل، المعروفة أيضاً باسم البوركيني، كما أن ملابسها محتشمة عموماً، بما يتماشى مع الثقافة المحلية".
أكثر من 1000 مشاركة
وقالت بوبي إن لديهم أكثر من 1000 مشاركة في المسابقة، بما في ذلك الإماراتيات وغير الإماراتيات. ثم عمل الفريق بجد لاختيار 16 منهن. وقالت: "كنا نعلم منذ البداية أننا نريد أن تكون المسابقة مفتوحة للإماراتيين والمغتربين على حد سواء. لقد ساهم العمال المغتربون بشكل كبير في بناء الدولة وأردنا أن نشملهم في هذه الفرصة الأولى من نوعها لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المنصة العالمية لتمكين المرأة مثل مسابقة ملكة جمال الكون".
فازت المتسابقة الإماراتية فاطمة بهمن نوروزي بالميدالية الذهبية في فئة صوت التغيير.
وبحسب بوبي، فقد حظيت جميع المتأهلات الـ16 بتجربة تدريب عملي، حيث تم تدريب كل منهن على التحدث أمام الجمهور والرقص على منصة العرض. وقالت: "بمجرد اختيار إميليا، خضعت للتدريب يومياً لضمان استعدادها لتمثيل الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية. لقد حظيت باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وآمل حقاً أن تتمكن من الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى على الأقل".
وكان من أبرز ما يميز مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة هو تاج "نخلة الشمولية"، الذي تبلغ قيمته أكثر من 15 مليون درهم، والذي صممه حصرياً لهذا الحدث صائغ المجوهرات الفاخر الشهير معوض. وأضافت بوبي أن مؤسستها عملت أيضاً مع ماركة الملابس بيليونيل ومنظمة أطباء بلا حدود الخيرية لتصميم قمصان، وسيتم التبرع بكامل مبلغ مبيعاتها إلى منظمة أطباء بلا حدود الإمارات العربية المتحدة. وقالت إنها تخطط أيضاً لجعل نسخة العام المقبل أكبر وأفضل.
أبرمت مسابقة ملكة جمال الكون في الإمارات العربية المتحدة شراكة مع "برايت فليكس إنترتينمنت" (BrightFlixx Entertainment)، وهي منصة بث محلية للمحتوى الكلاسيكي والحديث، لإنتاج برنامج واقعي يعرض جمال الإمارات العربية المتحدة.
وقالت أنهام شاهين من "برايت فليكس إنترتينمنت": "في كل حلقة، ستقدم متسابقات ملكة جمال الكون للمشاهدين العديد من معالم الجذب التي تعد جواهر خفية في الإمارات العربية المتحدة. كما ستعرض الحلقات تقاليد وثقافة الدولة. كل ذلك ضمن محاولة لإظهار الجمال الحقيقي للإمارات العربية المتحدة للعالم".