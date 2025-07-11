الإمارات تسلم هندياً مطلوباً لإدارته مختبراً لتصنيع المخدرات

أكدت السلطات الهندية، الجمعة، تسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية مخدرات كبرى في الهند من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند.

تم تسليم "كوباوالا مصطفى"، المطلوب من قبل شرطة مومباي بتهمة تورطه في إدارة منشأة لتصنيع المخدرات الاصطناعية، إلى الهند من خلال جهود منسقة بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)، والإنتربول، ومكتب مكافحة المخدرات (NCB) في أبو ظبي.

التسليم هو إبعاد شخص (يشار إليه عادة باسم الهارب، وفقا للخبراء القانونيين) "من ولاية قضائية مطلوبة إلى ولاية قضائية أخرى للملاحقة الجنائية أو العقوبة".

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وبحسب بيان صادر عن مكتب التحقيقات المركزي، سافر فريق مكون من أربعة أفراد من شرطة مومباي إلى دبي في وقت سابق من هذا الأسبوع وأعاد مصطفى إلى مومباي في 11 يوليو. وبحسب ما ورد تم تعقبه في الإمارات العربية المتحدة بعد تنسيق وثيق بين الوكالات الهندية والإماراتية.

يواجه مصطفى اتهاماتٍ بموجب قضيةٍ سُجِّلت عام ٢٠٢٤ في مومباي، تزعم فيها السلطات تورطه في إدارة مختبرٍ لتصنيع المخدرات الاصطناعية في سانغلي، ماهاراشترا. وقد أدت العملية، التي يُزعم أنها نُفِّذت بالتعاون مع جهاتٍ أخرى، إلى ضبط أكثر من ١٢٦ كيلوغرامًا من الميفيدرون داخل المنشأة.

صدرت مذكرة توقيف مفتوحة ضد مصطفى بعد نشر الإنتربول نشرة حمراء في نوفمبر 2024. وتم تسهيل عملية التسليم بعد طلب رسمي من السلطات الهندية وموافقة لاحقة من البنك الوطني التجاري في أبوظبي في يونيو من هذا العام.

وقالت وكالة التحقيقات المركزية إنها نجحت في استعادة أكثر من 100 فرد مطلوب في السنوات الأخيرة عبر تنسيق الإنتربول، وكان مصطفى آخرهم.