الإمارات تُسلم هاربين مطلوبين دولياً إلى فرنسا وبلجيكا

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة اثنين من المطلوبين دوليا إلى فرنسا وبلجيكا، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الجمعة.

وتمكنت شرطة دبي من القبض على المتهمين الهاربين بموجب نشرات حمراء أصدرتها بحقهما المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

ويعد أحد المعتقلين من أبرز المطلوبين لدى السلطات الفرنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة تعمل في عدة دول أوروبية، حيث كان يشغل منصب المساعد الرئيسي لزعيم المنظمة.

ويعتبر الآخر أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات البلجيكية في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وتورطه مع عصابة إجرامية تعمل داخل بلجيكا.