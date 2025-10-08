الإمارات تسلّم مطلوبَين إلى بلجيكا بتهم تهريب مخدرات وغسل أموال

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليم شخصين مطلوبين إلى السلطات البلجيكية بعد إلقاء القبض عليهما من قبل شرطتي دبي والشارقة بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن أحد المشتبه بهما مدرج ضمن قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، ويواجه تهماً تتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود والمشاركة في عصابة منظمة خطيرة. أما الشخص الثاني، فيُتهم بتجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية التسليم تُجسد التزام دولة الإمارات بالتعاون القانوني الدولي، وتعزز دورها الفاعل في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود. كما تعكس الخطوة حرص الدولة على ترسيخ شراكاتها مع أجهزة إنفاذ القانون العالمية، وتبادل الخبرات الأمنية بما يسهم في تعزيز سلامة المجتمع واستقراره.

وجاءت عملية التسليم بعد موافقة المحاكم الإماراتية ووزارة العدل، وذلك عقب تنفيذ عمليتي القبض من قبل القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استجابةً لطلبات التسليم التي صدرت بموجب نشرات حمراء من بلجيكا.

وتواصل دولة الإمارات أداء دور محوري في الجهود الأمنية الدولية، من خلال العمل الوثيق مع الشركاء حول العالم لضمان إرساء العدالة، والتأكيد على ألا يفلت أي شخص يحاول التهرب من الملاحقة القضائية من المحاسبة بموجب القانون.