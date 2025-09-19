الإمارات تسلّم مطلوباً بتهم الاحتيال وغسل الأموال إلى فرنسا

وكانت إحدى أبرز عمليات التسليم هذا العام قد جرت في 7 فبراير، عندما أعلنت دولة الإمارات أنها ستسلم الفرنسي مهدي شرفا إلى فرنسا، المطلوب بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وقد وافقت المحكمة الاتحادية العليا على الطلب، مما أتاح لشرفا المثول أمام القضاء في بلاده.