الإمارات تسلّم مطلوباً بتهم الاحتيال وغسل الأموال إلى فرنسا

قامت دولة الإمارات بتسليم رجل مطلوب بتهم الاحتيال وغسل الأموال وقيادة عصابة إجرامية إلى فرنسا.
وجرى تنفيذ تسليم المشتبه به عقب إلقاء القبض عليه من قبل شرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإماراتية يوم الجمعة.
صدر حكم قضائي، واتُخذ قرار من قبل وزارة العدل بتسليمه، مما يؤكد التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية.
في يوليو، سلّمت شرطة دبي أيضاً متهمين دوليين إلى السلطات الفرنسية لاتهامهما بالتورط في جرائم منظمة عابرة للحدود، بما في ذلك محاولة الاحتيال وتهريب المخدرات.
وكانت إحدى أبرز عمليات التسليم هذا العام قد جرت في 7 فبراير، عندما أعلنت دولة الإمارات أنها ستسلم الفرنسي مهدي شرفا إلى فرنسا، المطلوب بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وقد وافقت المحكمة الاتحادية العليا على الطلب، مما أتاح لشرفا المثول أمام القضاء في بلاده.
كما شهد سجل الإمارات المتنامي في التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية عدة عمليات تسليم كبرى أخرى خلال الأشهر الأخيرة.