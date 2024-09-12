الإمارات تسلم متهماً بجرائم جنسية ضد الأطفال إلى الفلبين

ولم يحدد أبالوس هوية المشتبه به، لكن السلطات الفلبينية قالت إن هناك أكثر من 100 ضحية تم التعرف عليها من ضحايا الاستغلال الجنسي. وقيل إن بعض الضحايا تم إنقاذهم في عمليات في مقاطعات ومدن مختلفة في مختلف أنحاء الفلبين، بما في ذلك مقاطعتي نويفا فيزكايا وكيرينو؛ وكذلك في مدن تاجويج، وباكور، وكافيت، وماريلو، وبولاكان، ولا يونيون، وباجيو.