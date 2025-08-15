الإمارات تسلّم الصين "المطلوب الأول"في شبكة جريمة منظمة

قالت وزارة الداخلية الإماراتية، الخميس، إن السلطات في البلاد ألقت القبض على مشتبه به بارز مطلوب في قضية إدارة شبكة للجريمة المنظمة وسلمته إلى الصين.

وألقت شرطة دبي القبض على المشتبه به، الذي يعد "أحد أكثر الأشخاص المطلوبين من قبل السلطات الصينية"، بموجب نشرة حمراء أصدرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

اتُهم بإدارة شبكة إجرامية منظمة تدير مواقع مراهنة احتيالية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وأعربت السلطات الصينية عن تقديرها لتعاون دولة الإمارات وحرصها على تعزيز التعاون والعمل المشترك لضمان أمن المجتمع الدولي.