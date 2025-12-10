الإمارات تُسقط شبكتين دوليتين وتضبط 17 كغم كوكايين

نجحت شرطة الشارقة في تفكيك شبكات تهريب مخدرات دولية حاولت إدخال 17 كيلوغراماً من الكوكايين إلى دولة الإمارات.

حاولت إحدى الشبكات إدخال أكثر من 12 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الدولة بغرض التوزيع. وقد قامت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بعمليات رصد دقيقة، وتتبعت تحركات مشبوهة، واستجابت بسرعة لجمع المعلومات ونسقت بفعالية مع القيادة العامة للشرطة.

أكد العميد ماجد سلطان العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن العملية أسفرت عن القبض على المهرّب الرئيسي، وهو آسيوي الجنسية، فور وصوله إلى الإمارات عبر إحدى دول الخليج.

كما تم القبض على شخصين من الجنسية الأفريقية، كانا يستعدان لاستلام الشحنة في الدولة، متلبسين بالجرم المشهود.

وأوضح أن جهود التحقيق والبحث والمراقبة، بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المبكرة، مكنت الفرق المتخصصة من تحديد تفاصيل مسافر آخر من نفس الجنسية كان مسافراً من دولة خليجية إلى أخرى عبر أحد مطارات الإمارات.

وفي أقل من ساعتين، قام جهاز مكافحة المخدرات الوطني بإرسال معلومات المشتبه به وطريقة إخفاء المخدرات إلى دولة المقصد، والتي نجحت في ضبط حوالي 5 كيلوغرامات من الكوكايين.

وأشاد العسم بالجهود المشتركة التي ساهمت في تفكيك هذا المخطط الدولي، مؤكداً أن العمل الاحترافي والدقة العالية في رصد بيانات وتحركات أعضاء الشبكة ساعد في إحباط كلتا العمليتين في وقت قياسي.

ويعكس هذا بوضوح جهود جهاز مكافحة المخدرات الوطني والقيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز أنظمة حماية المجتمع، ومكافحة شبكات تهريب المخدرات، وتعزيز التعاون الأمني المتكامل مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية.

وأكدت شرطة الشارقة أن إحباط العمليتين في فترة زمنية قصيرة يدل على كفاءة المنظومة الأمنية للإمارة، بالإضافة إلى المستوى العالي من التنسيق بين الجهات المعنية والجهود المستمرة الهادفة إلى حماية المجتمع من أضرار المخدرات.