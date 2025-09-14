الإمارات تسجل زلزالا بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

يأتي هذا في أعقاب سلسلة من الزلازل التي شهدتها المنطقة مؤخرًا. يوم السبت، سُجِّل زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران. وأشارت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الزلزال ضرب الساعة 4:37 مساءً بتوقيت الإمارات.