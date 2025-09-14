الإمارات تسجل زلزالا بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

سجلت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، في تمام الساعة 8:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، الأحد (14 أبريل).
وقعت الهزات على عمق 10 كيلومترات. وأكد المركز أن الزلزال لم يُشعر به سكان الإمارات، ولم يكن له أي تأثير على الدولة.
يأتي هذا في أعقاب سلسلة من الزلازل التي شهدتها المنطقة مؤخرًا. يوم السبت، سُجِّل زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران. وأشارت محطات الشبكة الوطنية للزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الزلزال ضرب الساعة 4:37 مساءً بتوقيت الإمارات.
سُجِّل زلزال آخر بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران في 5 أغسطس. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات (6.21 ميل)، وشعر به السكان بشكل طفيف حتى في شمال البلاد. إلا أن الزلزال لم يُؤثِّر على الإمارات العربية المتحدة.