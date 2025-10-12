الإمارات تستهدف 10,000 شركة ذكاء اصطناعي بحلول 2030

وأوضح قائلاً: "نحن لا نهتم بالذكاء الاصطناعي من أجل المظاهر والبريق فقط. لذا، فالأمر لا يتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية والإنتاجية، بل يتعلق حقًا بجودة الحياة. فكيف ننشر هذه التكنولوجيا لتحسين حياة كل شخص يأتي إلى هذا البلد؟ على سبيل المثال، يمكن لأي شخص هنا لديه إقامة في الإمارات العربية المتحدة أن يعبر مطار دبي دون إخراج جواز سفره أو التعامل مع أي إنسان. يمكنك المرور عبر البوابات الذكية، والنظر إلى الكاميرا دون الحاجة إلى التوقف".