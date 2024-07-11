الإمارات تستقطب 30 ألف مليونير جديد خلال 5 سنوات
ستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 6000 مليونير كل عام على مدى خمس سنوات، وذلك بسبب جاذبية البلاد المتزايدة بين الأفراد ذوي الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم.
وفقاً لتقرير الثروة العالمي الصادر عن بنك"يو بي إس" UBS السويسري، سيزداد عدد المليونيرات الذي يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها على مليون دولار بنحو 29866 أو 15 في المائة من 202201 في عام 2023 إلى 232067 في عام 2028.
وتوقعت شركة "هينلي وشركاه" مؤخراً توافداً قياسياً يصل إلى 6700 مليونير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، وهو الأعلى بين جميع البلدان.
وللسنة الثالثة على التوالي، يبدو أن دولة الإمارات ستحتل المركز الأول كأكبر دولة مستقطبة للثروة في العالم، وذلك بدعم من الوفود الكبير لأغنياء المملكة المتحدة والهند وأوروبا.
وقالت شركة هينلي وشركاه: "بفضل عدم وجود ضرائب على الدخل والتأشيرات الذهبية ونمط الحياة الفاخر والموقع الاستراتيجي، رسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة أولى في العالم لأصحاب الملايين المهاجرين... مع التوافد العالي المستمر من الهند ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، يبدو أن التدفق المتوقع لأعداد أكبر من البريطانيين والأوروبيين سيشهد استقطاب الإمارات لما يقرب من ضعف عدد المليونيرات مقارنة بأقرب منافس لها، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تستفيد من تدفق صافي قدره 3800 مليونير في عام 2024".
وستشهد دولة الإمارات هجرة أعلى للمليونيرات مقارنة بألمانيا والمجر وقطر وسنغافورة وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والصين واليونان وهولندا والمملكة المتحدة. بينما ستتصدر تايوان وتركيا وكازاخستان وإندونيسيا واليابان نسبة نمو أعلى لأصحاب الملايين بين عامي 2023 و2028.
كما تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين 15 دولة شهدت أعلى متوسط نمو في الثروة لكل شخص بالغ من عام 2022 إلى عام 2023 بالعملة المحلية.
ونمت الثروة في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16% بين عامي 2000 و2010، و4% بين عامي 2010 و2023.
ويتجلى هذا النمو في أسعار العقارات الفاخرة التي ارتفعت بشكل كبير بسبب تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية بعد الوباء. ذكرت "نايت فرانك" مؤخراً أن عدد إعلانات الوحدات السكنية الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024 قد انخفض بما يقرب من النصف إلى 2851 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع البنك السويسري أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في المملكة العربية السعودية أيضاً بنسبة 15 في المائة خلال 5 سنوات، ليصل إلى 403.8784 في عام 2028 مقارنة بـ 351.855 في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي، انتعش نمو الثروة بنسبة 4.2 في المائة في عام 2023 مقارنة بانكماشه بنسبة 3 في المائة في العام السابق.
ومع ذلك، فإن الانتعاش بنسبة 4.2 في المائة عوض الخسارة من عام 2022، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة بالدولار الأمريكي أو العملات المحلية، ويعزى ذلك إلى النمو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 4.8 في المائة، بالإضافة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) بنسبة 4.4 في المائة.
وفي عام 2023، كان البالغون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هم الأكثر ثراءً في المتوسط (166 ألف دولار)، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (156 ألف دولار)، والأمريكتين (146 ألف دولار).
وقال "إقبال خان"، الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية لدى UBS: "تحتاج الثروة إلى إدارة حكيمة، وإدارتها بشكل صحيح تحتاج إلى الوقت والتفاني والشغف. باعتبارنا مدير الثروات العالمي الوحيد في العالم، فإننا نفهم التحولات والتغيرات في الثروات العالمية والمحلية ونترجم ذلك إلى فرص ونتائج لعملائنا".