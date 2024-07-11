الإمارات تستقطب 30 ألف مليونير جديد خلال 5 سنوات

وقالت شركة هينلي وشركاه: "بفضل عدم وجود ضرائب على الدخل والتأشيرات الذهبية ونمط الحياة الفاخر والموقع الاستراتيجي، رسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة أولى في العالم لأصحاب الملايين المهاجرين... مع التوافد العالي المستمر من الهند ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، يبدو أن التدفق المتوقع لأعداد أكبر من البريطانيين والأوروبيين سيشهد استقطاب الإمارات لما يقرب من ضعف عدد المليونيرات مقارنة بأقرب منافس لها، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تستفيد من تدفق صافي قدره 3800 مليونير في عام 2024".