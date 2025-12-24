الإمارات تستقبل عام 2026 بعطلات متنوعة وألعاب نارية مبهرة

تشتهر دولة الإمارات باستقبال العام الجديد بطريقة مبهرة. فهناك ألعاب نارية خلابة، وتحطيم للأرقام القياسية العالمية، وعروض طائرات الدرون المبهرة التي تحلق فوق رؤوس الجميع — كل ذلك وأكثر.
لكن بالنسبة للكثيرين، ما يتفوّق على كل ذلك هو العطلة الرسمية التي تُفتتح بها السنة الجديدة، فهي تمنح السكان فرصة للاسترخاء بعد زحام العام المنصرم، وقضاء الوقت مع أحبّائهم بينما تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة، وتنبض الصحارى والحدائق بالحياة.
وللأطفال الذين يقضون إجازة الشتاء المدرسية، والآباء الذين يسعون للاستفادة القصوى من أوقات العائلة، يُعدّ العام الجديد فرصة مثالية لذلك.
إذا كنت من الذين تمنّوا أن يتم نقل العطلة الرسمية إلى يوم آخر وشعرت بخيبة أمل بعد الإعلان الرسمي، فلا تقلق، فهناك دائمًا طرق لصناعة عطلة نهاية أسبوع طويلة من خلال تخطيط ذكي. وعلى الرغم من أن العطلة الرسمية قد تبدو موحدة على مستوى الدولة، إلا أن مجموعات مختلفة من المقيمين سيتمكنون من الاستمتاع بالعام الجديد بطرق مختلفة، حيث سيحصل بعضهم على وقت إضافي للراحة.
فيما يلي نظرة على كيفية استقبال المقيمين في الإمارات لعام 2026.
إجازة الاول من يناير
سيحصل موظفو القطاع الخاص في الإمارات على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس، الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين العطلة في إعلان رسمي.
ويأتي القرار تنفيذًا لتعميم بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالعطلات الرسمية المعتمدة لكل من القطاعين العام والخاص.
وتُعتبر عطلة رأس السنة الميلادية من بين العطلات التي يمكن نقلها إلى موعد آخر لدمجها مع عطلة نهاية الأسبوع، إذا قرر مجلس الوزراء ذلك. ومع ذلك، سيحتفل معظم السكان في العام الجديد بيوم العطلة في تاريخ 1 يناير نفسه، على أن يُستأنف العمل يوم الجمعة، 2 يناير.
يوم عطلة، واليوم التالي عن بُعد
وبالمثل، سيحصل موظفو الحكومة في الإمارات على عطلة رسمية يوم الخميس، الأول من يناير 2026.
وبعد احتفالات رأس السنة، سيكون يوم الجمعة، 2 يناير 2026، يوم عمل عن بُعد لموظفي الحكومة الاتحادية. ويهدف هذا القرار إلى تمكين الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم المهنية مع الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
ومع ذلك، أوضحت الهيئة الاتحادية أن الموظفين الذين تتطلب مهامهم العمل في الموقع يجب أن يباشروا عملهم كالمعتاد.
عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة 4 أيام
سيحظى موظفو القطاع الحكومي في إمارة الشارقة بـ عطلة طويلة تمتد لأربعة أيام، بعد أن أعلنت الإمارة أن الأول من يناير 2026 سيكون عطلة رسمية لموظفي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبما أن رأس السنة يصادف يوم الخميس، ويليه عطلة نهاية الأسبوع الثلاثية في الإمارة (الجمعة، السبت، الأحد)، فستُستأنف ساعات العمل الرسمية يوم الاثنين، 5 يناير 2026.
إجازة تصل إلى أسبوع
على الرغم من أن عيد الميلاد لا يُعتبر عطلة رسمية في دولة الإمارات، إلا أن بعض الشركات تقدم لموظفيها إجازات تتراوح بين يوم واحد إلى أسبوع كامل مع نهاية العام.
ويُلاحظ هذا بشكل أكبر في الشركات الدولية وفي قطاعات مثل التمويل والاستشارات والتكنولوجيا.
تقوم العديد من المكاتب في جميع أنحاء الدولة بمنح إجازات داخلية في يوم عيد الميلاد، وفي بعض الحالات أيضًا يوم "بوكسينغ داي"، مما يمدد فترة الإجازة لجميع الموظفين. ويُعتبر هذا التوجه الجديد انعكاسًا لتغير المعايير المعمول بها في أماكن العمل عالميًا، وسعي الشركات إلى مواءمة جداولها مع التقويمات الدولية، مع منح الموظفين وقتًا إضافيًا للراحة.
في الإمارات، تُعلن العطلات الرسمية سنويًا لتشمل القطاعين العام والخاص، وتُحدّد تواريخها وفق التقويمين الميلادي والهجري حسب المناسبة. ورغم أن عيد الميلاد غير مدرج كعطلة اتحادية رسمية، إلا أنه يُسمح للشركات بوضع سياسات داخلية لمنح إجازات وفق تقديرها.
ولا تُحتسب هذه الإجازات الداخلية ضمن رصيد الإجازة السنوية، إذ تختلف سياسات الإجازة الداخلية من قطاع إلى آخر ومن جهة إلى أخرى. ومع ذلك، أوضح موظفون في تقارير سابقة لصحيفة الخليج تايمز أن مثل هذه المبادرات تساعد على تخفيف الضغط خلال موسم السفر، وتُظهر تحولًا أوسع نحو تنظيم وفترات راحة أكثر استقرارًا مع نهاية كل عام.
الإجازة السنوية
تُعد العطلات الرسمية في الإمارات فرصة مثالية للموظفين لاستخدام إجازاتهم السنوية لتمديد فترات الراحة. ومع إمكانية نقل بعض العطلات، يبقى الأمل دائمًا في دمج الإجازات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع.
وبما أن عطلة رأس السنة تصادف يوم الخميس، 1 يناير، فإن أخذ يوم إضافي إجازة سنوية يوم الجمعة، 2 يناير، سيسمح للمقيمين بالاستمتاع بعطلة تستمر أربعة أيام مع نهاية الأسبوع المعتادة (السبت والأحد).
واستنادًا إلى الإعلانات الرسمية للعطلات، يُتوقّع أن تكون مناسبات مثل عيد الفطر، ويوم عرفة، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، وميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في أغسطس، واليوم الوطني لدولة الإمارات 2026 (عيد الاتحاد) من بين الأعياد التي يمكن للمقيمين فيها تمديد العطلات عبر دمج الإجازات السنوية أو العطلات الأسبوعية أو الأيام القابلة للنقل.
بينما ستسترخي معظم أرجاء الإمارات خلال العطلة، سيستمر بعض الموظفين في أداء أعمالهم، مثل العمال الأساسيين أو الموظفين المطلوب حضورهم في مواقع العمل. هؤلاء العاملون سيستفيدون من نظام التعويض وفق قانون العمل الإماراتي.
فبحسب القانون، إذا طُلب من أحد الموظفين العمل خلال عطلة رسمية، فيجب على صاحب العمل أن يمنحه يوم راحة بديل أو دفع أجر ذلك اليوم كعمل عادي مع إضافة نسبة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي.