الإمارات تستقبل عام 2026 بعطلات متنوعة وألعاب نارية مبهرة

إذا كنت من الذين تمنّوا أن يتم نقل العطلة الرسمية إلى يوم آخر وشعرت بخيبة أمل بعد الإعلان الرسمي، فلا تقلق، فهناك دائمًا طرق لصناعة عطلة نهاية أسبوع طويلة من خلال تخطيط ذكي. وعلى الرغم من أن العطلة الرسمية قد تبدو موحدة على مستوى الدولة، إلا أن مجموعات مختلفة من المقيمين سيتمكنون من الاستمتاع بالعام الجديد بطرق مختلفة، حيث سيحصل بعضهم على وقت إضافي للراحة.