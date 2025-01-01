الإمارات تستقبل جيل "بيتا": ولادة أطفال العام الجديد 2025
مع إطلاق الألعاب النارية في سماء الإمارات العربية المتحدة في الدقائق الأولى من يوم الأول من يناير، كانت بعض أقسام الولادة محظوظة بما يكفي لتشهد لحظة خاصة: ولادة جيل جديد. ها هو الجيل بيتا.
لقد انتقل العالم من جيل ألفا، وهم السكان الأصليون للعصر الرقمي الذين لم يعرفوا الحياة بدون الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. والآن، سيشكل الأطفال المولودون من هذا العام وحتى عام 2039 جيل بيتا.
وُلِد ثلاثة أطفال "بيتا" على الأقل في أبوظبي في الساعة 12.01 صباحًا.
أدخلت الطفلة "غاية محمد سالم القمزي" الفرحة على والديها الإماراتيين محمد سالم القمزي وسلامة خميس أبو غبوب.
"لقد جلب كل من أطفالنا الأمل والسعادة، لكن الترحيب بغاية في يوم رأس السنة الجديدة يبدو وكأنه نعمة فريدة من نوعها. لقد أصبحت عائلتنا الآن مكتملة"، هذا ما قاله محمد سالم القمزي وسلامة خميس أبو غبوب. كانت غاية، الطفلة السادسة في العائلة، تزن 2.49 كجم عندما ولدت في الساعة 12.01 صباحًا في مستشفى برجيل بأبوظبي.
كما رحب الوالدان الهنديان "أنتو أليكس" و"آشا توماس" بطفلتهما "بيتا" في الساعة 12.01 صباحًا. وبلغ وزن الطفلة الصغيرة، التي أُطلق عليها اسم "أكويلا ماري"، 3.060 كجم عند ولادتها في مستشفى ميدور في أبو ظبي.
"لم نتخيل أبدًا أن طفلنا الأول سيولد في رأس السنة الجديدة"، هذا ما قاله الوالدان الفخوران.
في مستشفى LLH بأبوظبي، أنجبت أم فلبينية طفلة في الساعة 12.01 صباحًا. جلبت الطفلة "أمرياه خزياه"، التي يبلغ وزنها 4 كجم، الفرح والاحتفالات لوالديها الفخورين نوربا نالود تاجا وأشرف.
بوزن صحي يبلغ 4.00 كجم، تم ولادة الطفلة أماريا تحت رعاية الخبراء
وقالت الدكتورة بريادارشيني لينجاراج، أخصائية أمراض النساء التي تولت توليد أماريا: "إن لحظات مثل هذه تذكرنا بجمال البدايات والأمل الهائل الذي يحمله كل طفل إلى العالم".
وبينما كانت تتحقق من الساعة في تلك الليلة، أدركت الدكتورة سوسن عبد الرحمن أن مهمتها ستكون مميزة للغاية.
"خلال عقود من ممارستي، يجلب كل طفل قصة مختلفة من الفرح. [هذه المرة] كان لي شرف الترحيب بأول أعضاء جيل بيتا"، قالت استشارية أمراض النساء والتوليد، التي أنجبت غيا في مستشفى برجيل، أبو ظبي، والتي أنجبت
وبعد فترة وجيزة، أنجبت الدكتورة سوسن طفلة بيتا أخرى. وفي الساعة 1.06 صباحًا، ولدت مريم عبد الواحد الشيخة لوالدين إماراتيين هما عبد الواحد ناصر هادي الشيخة وسهام ناصر صالح. ويبلغ وزنها 2.840 كجم، وهي الطفلة الثانية في العائلة.
بالنسبة للدكتور موكوندان جانجادهارانت في مستشفى ميدور، "كل طفل هو رمز للأمل والفرح ووعد بمستقبل أكثر إشراقا".
وأضاف الدكتور موكوندان: "كلما ساعدت في جلب حياة جديدة إلى العالم، أتمنى أن يعيش الطفل أفضل حياة ممكنة. إن المشاركة في مثل هذه اللحظات العزيزة هو امتياز كبير".
مزيد من مواليد العام الجديد في دبي
سُمعت صرخة طفلة حديثة الولادة في مستشفى أستر القصيص في دبي في الساعة 1.49 صباحًا عندما رحب شامفاس عبد الله وزوجته إحسان أشرف عبد الله بابنتهما.
وقال الزوجان: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بطفلتنا في يوم رأس السنة الجديد الخاص هذا، مما يجعل المناسبة أكثر لا تُنسى بالنسبة لعائلتنا. وهذا يمثل بداية مباركة لا تُنسى حقًا لرحلتنا كوالدين".
في الساعة 3.21 صباحًا، رحب زوجان آخران بعضو جديد في الأسرة. رزق المغتربان الهنديان جاغديش وجوبيكا فينوجوبال بمولودة تزن 2.80 كجم في مستشفى برايم بدبي. وشارك الوالدان الفخوران فرحتهما، ووصفا الأمر بأنه "بداية مذهلة للعام الجديد". وأطلقا على ابنتهما اسم تاريني جاغديش، وهو ما يرمز إلى فصل جديد مليء بالأمل والسعادة.
اطفال الفجيرة
في مستشفى ثومبي في الفجيرة، كان الزوجان الباكستانيان أمجد سردار وسونيا جيمس في غاية السعادة بولادة ابنهما.
"هذه هي أفضل بداية لعامنا، ونحن نشعر بالسعادة بشكل لا يوصف"، قالوا.
قالت سونيا، وهي تحتضن مولودها الجديد: "لقد جلب لنا هذا العام الجديد أعظم هدية في حياتنا، وهو طفلنا الصغير. إنه أملنا وفرحتنا ورمز لبدايات جديدة لعائلتنا".
عائلة سعيدة في رأس الخيمة
وُلد الطفل ماجد، لوالدين إماراتيين، في مستشفى رأس الخيمة في يوم رأس السنة الجديدة عند الساعة 2.08 صباحاً.
وقال والده أحمد محمد: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بابننا في العام الجديد".
وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "إن الترحيب بأول طفل في العام الجديد هو دائمًا لحظة من الفرح والأهمية الكبيرة ... إن ولادة طفل ترمز إلى الأمل والبدايات الجديدة والإمكانيات اللامحدودة، وهو ما يتماشى تمامًا مع روح العام الجديد".