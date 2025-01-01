الإمارات تستقبل جيل "بيتا": ولادة أطفال العام الجديد 2025

"لقد جلب كل من أطفالنا الأمل والسعادة، لكن الترحيب بغاية في يوم رأس السنة الجديدة يبدو وكأنه نعمة فريدة من نوعها. لقد أصبحت عائلتنا الآن مكتملة"، هذا ما قاله محمد سالم القمزي وسلامة خميس أبو غبوب. كانت غاية، الطفلة السادسة في العائلة، تزن 2.49 كجم عندما ولدت في الساعة 12.01 صباحًا في مستشفى برجيل بأبوظبي.