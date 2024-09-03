الإمارات تستعد للاعتدال الخريفي والأمطار الرعدية

يترقب سكان الإمارات العربية المتحدة نهاية فصل الصيف قريباً، حيث من المتوقع أن يكون شهر سبتمبر هو الشهر الأخير من الموسم. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجياً أثناء الليل، مع انخفاض آخر خلال النصف الثاني من الشهر.

وسيشهد يوم 23 سبتمبر بداية الاعتدال الخريفي، عندما تكون الشمس متناسبة بشكل مباشر مع خط الاستواء، حيث يرى نصف الكرة الشمالي والجنوبي كمية متساوية من الأشعة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتساوى الليل والنهار بعد عدة أيام من الاعتدال.

ويتوقع خلال شهر سبتمبر هطول أمطار رعدية في بعض مناطق الدولة، وذلك حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وذلك نتيجة لتشكل السحب الركامية في المناطق الشرقية، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية، مما يتسبب في هطول أمطار بدرجات متفاوتة.

كما يتوقع أن تشهد البلاد رياح نشطة مثيرة للغبار أحيانا مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك نتيجة لضعف المنخفض الجوي الهندي الموسمي تدريجيا، والمنخفضات الجوية الصحراوية فوق شبه الجزيرة العربية.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة مقارنة بشهر أغسطس، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر، كما تزداد فرص تشكل الضباب في بعض مناطق الدولة، مع استقرار الرطوبة النسبية عند 49%.

وتميز نهاية ذروة الصيف بظهور نجم سهيل في 24 أغسطس، والمعروف أيضاً باسم "نجم اليمن".

وبعد رصد النجم، هناك فترة مدتها 40 يوماً حيث يتحول الطقس بين ذروة الحرارة ودرجات الحرارة المنخفضة. تُعرف هذه الفترة أيضًا باسم "الصوفرية".

من المتوقع أن يستقر الطقس تدريجياً بحلول منتصف شهر أكتوبر، وهو ما يُعرف أيضًا بفترة "الوسم".

وسيبدأ موسم الشتاء البارد بعد 100 يوم من ظهور نجم سهيل.