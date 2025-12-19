الإمارات تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من حظر البلاستيك مطلع يناير

على الرغم من أن الشركات المحلية قد استثمرت في بدائل الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلا أن الخبراء يقولون إن السوق الإماراتية لا تزال في طور الاستعداد للقواعد الجديدة. فارتفاع التكاليف وصعوبة الحصول على المواد الخام يظلّان من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون المحليون. وبدءًا من يناير، ستبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE) في تنفيذ المرحلة الثانية من الحظر الشامل على المنتجات والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع أنحاء الدولة.