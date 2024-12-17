الإمارات تستعد لتخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية

بالفعل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن البنك المركزي الإماراتي عن خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%. هذا القرار جاء بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

تتوقع مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا التغيير قد يشير إلى تبني وتيرة أكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة في المستقبل

وقالت إن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة مدعومة بتخفيف القيود المستمرة في سوق العمل. وأشارت إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.25% في نوفمبر، مع تباطؤ متوسط خلق الوظائف الشهرية إلى 173 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بـ 3 ملايين و143 ألف وظيفة في آخر 6 أشهر. كما أشارت إلى أن هذا الرقم منخفض مقارنة بنحو 207 آلاف وظيفة تم إضافتها شهرياً في النصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ في نمو سوق العمل.

يقدر السوق حالياً احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 93.4 في المائة.