الإمارات تستعد لاستقبال عام 2026 باحتفالات تاريخية وعروض عالمية

بينما تستعد دولة الإمارات لاستقبال عام 2026، بدأ السكان والزوار في وضع خططهم لليلة رأس السنة الميلادية، حيث تتوفر أمامهم خيارات واسعة ومتنوعة للاختيار من بينها.
في كل عام، يتدفق الناس من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات لمشاهدة احتفالاتها المذهلة والأكبر من نوعها. ومن الألعاب النارية التي تحطم الأرقام القياسية إلى الخطط الأمنية الموضوعة بدقة، لا تدخر الإمارات جهداً في خلق تجارب مثالية للاحتفال برأس السنة.
إليك بعض الطرق التي ستستقبل بها الدولة عام 2026:
تم إعلان يوم 1 يناير 2026 عطلة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء. ولا يسمح هذا الإعلان للسكان بقضاء الوقت مع العائلة والأحباء فحسب، بل يمنحهم أيضاً فرصة للراحة قبل الانطلاق في العام الجديد.
ويتمتع موظفو القطاع الحكومي بميزة إضافية، حيث يمكنهم العمل عن بُعد يوم 2 يناير، إذا كانت طبيعة أدوارهم تسمح بذلك.
يسود الترقب لانتظار ألعاب برج خليفة النارية الشهيرة عالمياً، حيث أفاد سكان أطول برج في العالم أن التحضيرات تجري على قدم وساق كل ليلة. وفي الأسابيع التي تسبق 31 ديسمبر، يمكن للسكان سماع الموسيقى ومشاهدة لمحات من عروض الليزر التي ستسحر الآلاف حول العالم.
ومع ذلك، ليس برج خليفة وحده من سيقدم عرضاً مبهراً في ليلة رأس السنة؛ فمن المقرر انطلاق الألعاب النارية في جميع أنحاء الإمارات، مع وجود أكثر من 60 موقعاً جاهزاً لإضاءة السماء بألوان وتصاميم زاهية.
بدلاً من احتفال واحد، لماذا لا يكون هناك سبعة؟ أعلنت "القرية العالمية" في دبي أنها ستستقبل عام 2026 بسبع عدّات تنازلية، يمثل كل منها رأس السنة في دولة مختلفة.
سيتمكن الضيوف من مشاهدة عروض الألعاب النارية والدرون التي تحتفل بالعام الجديد في: الصين الساعة 8 مساءً، تايلاند الساعة 9 مساءً، بنغلاديش الساعة 10 مساءً، الهند الساعة 10:30 مساءً، باكستان الساعة 11 مساءً، دبي عند منتصف الليل، وتركيا الساعة 1 صباحاً.
وستفتح بوابات الوجهة الثلاث لساعات ممتدة من الساعة 4 عصراً حتى 2 صباحاً في ليلة رأس السنة.
وبالحديث عن الاحتفالات الضخمة، ستكون منطقة "الوثبة" في أبوظبي موقعاً لعرض ألعاب نارية تاريخي يهدف إلى تحطيم خمسة أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس". وسيشمل هذا الاحتفال غير المسبوق عرضاً للألعاب النارية لمدة 62 دقيقة، وفعاليات ثقافية، وحتى عرض درون مبتكر يضم 6,500 طائرة درون تؤدي عرضاً في طلعة واحدة مدتها 20 دقيقة.
ستضاء سماء دبي أيضاً بعروض درون معقدة. وقد أعلن "دبي فريم" (برواز دبي) أنه سيستضيف عروض درون لأول مرة في 31 ديسمبر. كما ستنظم منطقة "جي بي آر" (JBR) والقرية العالمية عروض درون خاصة بها لاستقبال العام الجديد.
عندما يكون حجم الاحتفالات بهذا الضخامة، قد يقلق البعض بشأن السلامة والأمن. ومع ذلك، تستعد السلطات في جميع أنحاء الإمارات منذ أسابيع، لضمان وضع خطط أمنية محكمة. لا تضمن هذه الخطط سلامة السكان والزوار فحسب، بل تساعد أيضاً في تخفيف الازدحام المروري في 31 ديسمبر. وكانت شرطة أبوظبي قد كشفت في وقت سابق عن إعداد خطة أمنية، وحثت السائقين على اتباع إرشادات معينة لضمان السلامة. كما ستنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي إغلاقات مرحلية للطرق لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في ليلة رأس السنة.
لأول مرة على الإطلاق، ستستمر احتفالات رأس السنة في "وسط مدينة دبي" (داون تاون) لمدة ثمانية أيام، من 31 ديسمبر 2025 إلى 7 يناير 2026.
وكانت شركة "إعمار" قد أعلنت في وقت سابق أن الاحتفالات ستتضمن عروضاً حية، وألعاباً نارية، وعروضاً ضوئية، وتجهيزات فنية غامرة، ومسيرة ضخمة ستجوب قلب "داون تاون". كما ستشهد التجربة المخصصة للتذاكر في "برج بارك" استعراضاً بوليوودياً من تقييم وإشراف الممثل الهندي الشهير "شاروخان".