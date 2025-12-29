الإمارات تستعد لاستقبال عام 2026 باحتفالات تاريخية وعروض عالمية

عندما يكون حجم الاحتفالات بهذا الضخامة، قد يقلق البعض بشأن السلامة والأمن. ومع ذلك، تستعد السلطات في جميع أنحاء الإمارات منذ أسابيع، لضمان وضع خطط أمنية محكمة. لا تضمن هذه الخطط سلامة السكان والزوار فحسب، بل تساعد أيضاً في تخفيف الازدحام المروري في 31 ديسمبر. وكانت شرطة أبوظبي قد كشفت في وقت سابق عن إعداد خطة أمنية، وحثت السائقين على اتباع إرشادات معينة لضمان السلامة. كما ستنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي إغلاقات مرحلية للطرق لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة في ليلة رأس السنة.