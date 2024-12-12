الإمارات تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الطائر بمهابط عمودية هجينة
قال مسؤول كبير يوم الأربعاء إن المزيد من الشركات أبدت اهتمامها بإطلاق عمليات سيارات الأجرة الطائرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس عقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة لصحيفة الخليج تايمز: "هناك بعض العملاء الآخرين الذين نجري معهم مناقشات. ولكن ليس لدينا اتفاق رسمي معهم. يتعين علينا إجراء بعض المناقشات غير الرسمية والتوصل إلى ثقة في وجود جدية من جانب مقدم الطلب لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى متطلبات أخرى مثل شهادة المنتج. هناك بعض الشركات في طور الإعداد، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالإعلان عنها بعد".
وأبرمت أبوظبي ودبي اتفاقية مع شركتي "آرتشر" و"جوبي" لصناعة السيارات الطائرة لإطلاق خدمات التاكسي الجوي في أوائل العام المقبل، كجزء من جهود الحكومة لإدخال نظام نقل حديث صديق للبيئة في البلاد. وبمجرد إطلاق الخدمة، ستكون الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي تقدم خدمة التاكسي الجوي.
في الوقت الحالي، تقدمت شركتان متخصصتان في مجال سيارات الأجرة الطائرة - آرتشر وجوبي - بطلبات إلى الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تطلق الشركتان سيارات أجرة طائرة في أبوظبي ودبي في أوائل عام 2026.
نظرًا لأن eVTOL أو السيارة الطائرة هي تقنية جديدة، فإن الموافقة على هذا النمط الجديد من النقل وإطلاقه يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للمصنعين والهيئات التنظيمية والمشغلين.
اللوائح الخاصة بالطائرات العمودية الكهربائية
وقال الزرعوني خلال حديثه خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن "الباقة الذهبية" لقطاع الأعمال في مجال الطيران الخاص، إن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في التعامل مع السيارات الطائرة الكهربائية خلال السنوات القليلة الماضية، كما ستقوم بتحديث اللوائح التي ستغطي السيارات الطائرة في الدولة.
وقال الزرعوني في معرض ومؤتمر الطيران ميبا 2024 الذي يقام في دبي وورلد سنترال: "كما هو الحال في أي دولة، عندما يظهر نوع جديد من وسائل النقل، نحتاج إلى النظر حول ما هو متاح. لذلك كان علينا تطوير مجموعة القواعد الخاصة بنا التي تلبي الغرض. في العام الماضي، نشرنا قواعدنا الخاصة بالمطارات العمودية، وهي قواعد فريدة من نوعها. هناك عدد قليل من البلدان التي لديها فهم شامل لكيفية اعتماد المطارات العمودية وتشغيلها بأمان".
وكشف الزرعوني أن الهيئة العامة للطيران المدني تجري مشاورات مع الجهات المعنية لصياغة القواعد الحالية التي تطبقها الدولة لتصبح شيئا عمليا وقابلا للاستخدام من قبل مشغلي سيارات الأجرة الجوية.
وأضاف: "خلال النصف الأول من عام 2025، نحن ملتزمون بتخصيص القواعد الحالية التي لدينا بالفعل للتنقل الجوي المتقدم بما يتناسب مع الاحتياجات. ونهدف إلى إعادة نشر القواعد الحالية للتنقل الجوي المتقدم بحلول منتصف عام 2025. القاعدة الحالية تسمى التنقل الجوي بدون طيار وسنقوم بإعادة تسميتها إلى التنقل الجوي المتقدم".
الاستخدام الهجين لمهبط الطائرات العمودية
أعلنت دبي مؤخراً عن إنشاء مطارات عمودية لعمليات التاكسي الجوي في الإمارة. وسيتم بناء أربعة مطارات عمودية في المرحلة الأولية في مختلف أنحاء المدينة، وسيتم بناء أولها في مطار دبي الدولي.
وأضاف الزرعوني أن الهيئة العامة للطيران المدني "تدرس أيضًا تشغيل مهابط طائرات عمودية هجينة لاستخدامها كمطارات عمودية. وهم بحاجة إلى شهادة لتشغيل عمليات الطائرات العمودية الكهربائية والمروحيات".
وأوضح أن الهيئة حصلت على نتائج المشاورات من الشركاء وأصحاب المصلحة للاستخدام الهجين.