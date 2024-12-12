الإمارات تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الطائر بمهابط عمودية هجينة

وقال الزرعوني في معرض ومؤتمر الطيران ميبا 2024 الذي يقام في دبي وورلد سنترال: "كما هو الحال في أي دولة، عندما يظهر نوع جديد من وسائل النقل، نحتاج إلى النظر حول ما هو متاح. لذلك كان علينا تطوير مجموعة القواعد الخاصة بنا التي تلبي الغرض. في العام الماضي، نشرنا قواعدنا الخاصة بالمطارات العمودية، وهي قواعد فريدة من نوعها. هناك عدد قليل من البلدان التي لديها فهم شامل لكيفية اعتماد المطارات العمودية وتشغيلها بأمان".