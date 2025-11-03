الإمارات تستعد لإطلاق المستكشف "راشد 2" نحو القمر

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الانتهاء من تطوير راشد 2﻿ “يُعد شهادة على القدرات المتقدمة التي وصلت إليها دولتنا في علوم الفضاء والتكنولوجيا”، مضيفاً أن كل إنجاز يقرب المهمة من تحقيق هدفها على الجانب البعيد من القمر.