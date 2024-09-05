الإمارات تستعد لإطلاق التاكسي الجوي 2025
ستتوفر خدمات التاكسي الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من العام المقبل 2025. وخلال العام الحالي، أجرت شركة "آرتشر" للطيران ومقرها الولايات المتحدة أكثر من 400 رحلة تجريبية لطائرة "ميدنايت" استعداداً لإطلاقها العام المقبل.
وأجرت الشركة التي ستشغل التاكسي الجوي 402 اختباراً في الأشهر الثمانية الأولى، متجاوزة بذلك هدفها بإجراء 400 اختبار قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد في عام 2024.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة آرتشر اتفاقيات مع شركات إماراتية لبناء مطارات عمودية، وتصنيع طائرات ميدنايت في أبو ظبي، وإنشاء مقر إقليمي في الإمارات العربية المتحدة قبل إطلاق خدمة التاكسي الجوي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025.
وستتمكن ميدنايت، التي يمكنها حمل أربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، من تقليص وقت السفر من 60 إلى 90 دقيقة إلى 10 إلى 20 دقيقة فقط بين دبي وأبو ظبي. وستبلغ تكلفة الرحلة بين دبي وأبو ظبي حوالي 800 إلى 1500 درهم، بينما ستبلغ تكلفة الرحلة داخل دبي حوالي 350 درهم.
وفي منتصف شهر آب، قامت شركة آرتشر للطيران بتسليم أول طائرة إلى القوات الجوية الأمريكية للتقييم.
قال "آدم جولدشتاين"، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آرتشر: "عندما حددنا هدفنا لأول مرة بإجراء 400 رحلة هذا العام، كنا بغاية الإصرار والتصميم. وأنا فخور بفريق اختبار الطيران في آرتشر والمجموعات الداعمة التي جعلت هذا الهدف حقيقة".
تنتج كل رحلة بيانات مهمة يتم استخدامها لتقييم وتحسين أحمال الطائرات والاهتزازات والأداء وجودة التشغيل.
ركزت شركة آرتشر على مجالات رئيسية عدة للاختبار. ويشمل ذلك إجراء رحلات انتقالية لمسافات أطول وبسرعات أعلى لجمع البيانات وإطالة القدرة على التحمل وضمان أقصى قدر من الأمان؛ وزيادة الرحلات اليومية لمحاكاة المقياس العالي للعمليات التجارية المتوقعة لآرتشر واختبار متانة ميدنايت؛ وإكمال سلسلة من عمليات الهبوط بالتحويم في ظروف رياح مختلفة بمعدلات نزول مختلفة؛ وإجراء سلسلة من عمليات التحويم باستخدام مجموعات ميكروفون مختلفة لجمع بيانات تكميلية لهيئة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة وتقييم وضبط معدل صوت ميدنايت وتعديله .