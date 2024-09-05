الإمارات تستعد لإطلاق التاكسي الجوي 2025

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة آرتشر اتفاقيات مع شركات إماراتية لبناء مطارات عمودية، وتصنيع طائرات ميدنايت في أبو ظبي، وإنشاء مقر إقليمي في الإمارات العربية المتحدة قبل إطلاق خدمة التاكسي الجوي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025.