الإمارات تستعد لأسبوع ماطر: سحب ركامية وفرص لسقوط "البرد" بدءاً من الأحد

أفاد المركز الوطني للأرصاد (NCM) بأنه من المتوقع هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة يوم الأحد (22 مارس). وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تشكل بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار في مناطق متفرقة.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن سكان الإمارات بانتظار أسبوع عاصف، مع توقعات بهطول أمطار وهبوب عواصف رعدية واحتمال سقوط البرد في أجزاء من البلاد.
ومن المتوقع أن تبدأ الزخات المطرية بالتشكل حول الحدود الشرقية بحلول منتصف النهار، على أن تزداد حدتها خلال المساء والليل، لتتركز حول مدينة أبوظبي والمناطق الجنوبية منها بحلول صباح يوم الاثنين.
وعلى الرغم من المطر، ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 32 درجة مئوية، بينما يتوقع أن تسجل دبي 30 درجة مئوية.
كما توقع المركز هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية. أما حالة البحر فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، وتضطرب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.