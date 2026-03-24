الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزاً في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات استضافت عملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزاً في أفغانستان، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بحضور ممثلين عن الأطراف المعنية من كلا البلدين.
وأعربت الوزارة عن امتنانها للولايات المتحدة وأفغانستان على ثقتهما في دولة الإمارات واختيارها كموقع لعملية الإفراج.
كما سلطت الضوء على أن هذا الدور يؤكد مكانة الإمارات كوسيط موثوق، يدعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية على حد سواء.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتوفير بيئة داعمة للمناقشات البناءة.
وأخيراً، أعربت الوزارة عن أملها في أن تساعد هذه الجهود في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.