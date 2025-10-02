الإمارات تسارع بإرسال مساعدات إغاثية إلى الفلبين بعد الزلزال المدمر

استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هيئة الإمارات للإغاثة، بشكل عاجل لتقديم مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين.
قال مسؤولون إن عدد القتلى جراء زلزال قوي في وسط الفلبين ارتفع إلى 72 شخصا اليوم الخميس، فيما تقلصت عمليات البحث عن المفقودين وتحول تركيز رجال الإنقاذ إلى مئات المصابين وآلاف المشردين.
وأعلنت الحكومة إصابة 294 شخصًا، ونزوح حوالي 20 ألفًا من منازلهم. ودُمر ما يقرب من 600 منزل في شمال سيبو، وينام الكثيرون في الشوارع وسط مئات الهزات الارتدادية التي تهز المنطقة.
وتدعم هذه المساعدات، التي يتم تقديمها بالتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة، الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الفلبينية لمعالجة الكارثة.
ووفرت الإمارات المواد الغذائية الأساسية والضروريات المعيشية العاجلة في هذه الظروف الصعبة.
وتواصل الوكالة تنفيذ خططها الإغاثية الطارئة، بما يعكس الرؤية الإنسانية الملهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها الدائم بمساعدة المجتمعات المحتاجة والأشخاص المتضررين من الزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.
وقالت هيئة الدفاع المدني الإقليمية إن أكثر من 110 آلاف شخص في 42 منطقة متضررة من الزلزال سيحتاجون إلى المساعدة لإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل عيشهم.
وتُعد الزلازل ظاهرة شبه يومية الحدوث في الفلبين، التي تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس يمتد من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ، ويشهد نشاطاً زلزالياً شديداً.
ومعظم هذه الزلازل ضعيفة جداً بحيث لا يشعر بها السكان، لكن الزلازل القوية والمدمرة تحدث بشكل عشوائي، ولا توجد أي تقنية متاحة للتنبؤ بموعدها أو مكانها.