الإمارات: تزايد إصابات الهربس الفموي بين الأطفال شتاءً

قد تظهر أعراض الهربس الفموي على شكل بثور صغيرة مؤلمة حول الفم، وغالباً ما تصاحبها حكة أو وخز أو إحساس بالحرقان. وأوضح الدكتور أمجد محمد حيدر، استشاري طب الأطفال في المستشفى الدولي الحديث بدبي، قائلاً: "في حالات العدوى الأولية، خاصة عند الأطفال، قد تتضمن الأعراض الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والتهاب الحلق. أما النوبات المتكررة فعادة ما تكون أخف، وقد تحدث بسبب عوامل مثل الإجهاد أو المرض أو التعرض لأشعة الشمس".