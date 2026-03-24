الإمارات ترفع معايير الرقابة القضائية على زواج القُصّر

شددت الإمارات العربية المتحدة اللوائح التي تحكم الزيجات التي تشمل أفرادًا دون سن 18 عامًا، حيث أدخلت شروط موافقة أكثر صرامة ورقابة قضائية معززة بموجب إطار قانوني معدل.

بموجب الأحكام المحدثة، لا يزال يحظر تسجيل عقد زواج لأي شخص دون 18 عامًا، ذكرًا كان أو أنثى، ما لم تأذن به محكمة مختصة. ومع ذلك، يتطلب القانون الآن صراحة التحقق من أن هذا الزواج يخدم مصلحة القاصر’ الفضلى، بما يتماشى مع ضمانات إجرائية أكثر صرامة.

بينما كانت موافقة المحكمة شرطًا لزواج القصر في الإمارات منذ فترة طويلة، يقول الخبراء القانونيون إن التعديلات الأخيرة ترفع بشكل كبير عتبة منح هذه الاستثناءات.

ما الجديد

أحد أبرز التغييرات هو إدخال لجنة مراجعة متخصصة، وهو بند لم يكن مدرجًا في اللوائح السابقة.

ستقوم اللجنة، التي ستُنشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المختصة، بمراجعة الطلبات، ومقابلة الطرفين، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة قبل تقديم التوصيات إلى المحكمة.

يشمل دورها إعداد تقرير تقييم اجتماعي شامل يغطي الظروف المالية والصحية والنفسية والأمنية، بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة الزواج. ويجب عليها أيضًا الاستماع إلى آراء القاصر’ بشكل مستقل ودون تأثير.

كما أدخلت التعديلات متطلبات توثيق أكثر صرامة. يجب على المتقدمين الآن تقديم:

تقارير طبية تؤكد النضج البدني وعدم وجود مخاطر صحية

تقييمات نفسية للطرفين

موافقة خطية خالية من الإكراه

إثبات القدرة المالية والسكن المناسب

شهادة الحالة الجنائية

رقابة قضائية أقوى

كما تم توسيع الضمانات الإجرائية.

يُسمح للأطراف الآن بتقديم اعتراضات على نتائج اللجنة’ أمام المحكمة، بينما يجب على القضاة تقديم الأسباب إذا اختاروا الخروج عن توصية اللجنة’.

كما تم إدخال آلية استئناف رسمية، تسمح بالطعن في قرارات المحكمة خلال سبعة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إعادة تقديم الطلبات المرفوضة إلا بعد ستة أشهر على الأقل، ما لم تبرر ظروف جديدة إعادة النظر — وهو إجراء يهدف إلى منع الطلبات المتكررة أو التي تتم تحت ضغط.

عتبة إثبات أعلى

يقول الخبراء القانونيون إن الإصلاحات تعكس تحولاً أوسع نحو تعزيز حماية القُصّر.

وصف حسن الحايس، المستشار القانوني في مكتب أمل الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، التغييرات بأنها “تقدم كبير في تعزيز الضمانات حول القُصّر”.

“إن إدخال لجنة مراجعة متخصصة يمثل تحولاً جوهرياً في كيفية تقييم مثل هذه الحالات،” قال. “إنه يضمن أن القرارات تستند إلى تقييم منظم ومتعدد المستويات لرفاهية القاصر.”

وأضاف أن المتطلبات الموسعة تجلب وضوحاً واتساقاً أكبر، مشيراً إلى أن القانون الآن “يحدد عتبة إثبات أعلى، تتطلب تقييمات طبية ونفسية واجتماعية، والتي تعزز مجتمعة حماية القُصّر”.

متوافق مع الاتجاه العالمي

وفقاً للحايس، يتماشى نهج الإمارات العربية المتحدة’ مع الممارسات الدولية، حيث يتم الحفاظ على سن 18 كحد أدنى قياسي، مع استثناءات محدودة تخضع لضوابط قضائية صارمة.

وقال: “تضع هذه التعديلات دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة ضمن هذا التوجه العالمي، حيث الأولوية واضحة: حماية القُصّر مع ضمان أن أي استثناء مبرر وشفاف ويخضع لمراجعة دقيقة،”.