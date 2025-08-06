الإمارات ترفض اتهامات السودان: مزاعم باطلة تعرقل جهود السلام والاستقرار

رفضت دولة الإمارات بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها "سلطة بورتسودان" يوم الثلاثاء، ونفت أي تورط في النزاع الأهلي الدائر في السودان أو تقديم أي دعم لمجموعات أو فصائل مسلحة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة ومجرد اتهامات باطلة تفتقر تمامًا إلى الأدلة" و"ليست سوى مسرحيات إعلامية ضعيفة".

وأكدت الإمارات مجددًا أن ما يُسمى "سلطة بورتسودان" لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، ولا تعكس إرادة شعبه الأصيل.

يُذكر أن سلطة بورتسودان كانت قد اتهمت الإمارات، الاثنين، بتوظيف مرتزقة كولومبيين للقتال ضد الجيش الحكومي بالتعاون مع قوات الدعم السريع المنافسة له.

وقد نفت الإمارات مرارًا الاتهامات المتعلقة بتسليح قوات الدعم السريع (RSF). وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أساس وتهدف إلى تحويل الأنظار عن مسؤولية سلطة بورتسودان المباشرة في استمرار الحرب الأهلية في هذا البلد الأفريقي، والتي دامت لأكثر من عامين، وإعاقة جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام.

لا أساس قانوني أو واقعي

ولدى دحضها لتلك المزاعم، أشارت وزارة الخارجية إلى قرار المحكمة الدولية في لاهاي الذي رفض مؤخراً دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان ضد الإمارات بتهمة التدخل في دارفور.

ففي 5 مايو، قالت محكمة العدل الدولية إنها رفضت القضية، مشيرة إلى أنها ليست مختصة بالنظر فيها.

وكان تقرير نهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، والصادر في 17 أبريل 2025، لم يتضمن أي نتائج أو أدلة تدين الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية: "تثبت هذه النتائج الرسمية أن المزاعم المتكررة للسلطة لا أساس لها وتفتقر لأي مسوغ قانوني أو واقعي".

الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار

وجددت الإمارات دعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، تكون مستقلة عن سيطرة أي طرف من أطراف النزاع.

وشددت على أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات لإفشال عملية السلام و"التهرب من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والإنسانية اللازمة لإنهاء الصراع وتمهيد الطريق لعملية انتقالية تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني للأمن والاستقرار والتنمية".

وجددت دولة الإمارات التزامها الكامل بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم. وستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتحقيق حل شامل ومستدام ينهي هذه الحرب المدمرة ويضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً للسودان وشعبه الشقيق.

(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)