الإمارات ترصد سديم "مخلب القط" بتفاصيله المذهلة من صحراء أبوظبي

إذا كنت من محبي القطط ومهتمًا بعلم الفلك، فأنت على موعد مع متعة حقيقية، حيث اكتشف مسؤولو علم الفلك في الإمارات العربية المتحدة للتو سديمًا رائعًا للغاية - مخلب القط.

تم تصوير هذه السديم من سماء صحراء أبو ظبي، في ظل ظروف صعبة، بعد 10 ساعات شاقة.

وتقع هذه العجائب الكونية، المكونة من الغاز والغبار، في كوكبة العقرب، بحسب مرصد الخاتم الفلكي.

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ليس الشكل الفريد للسديم هو الشيء المذهل الوحيد فيه. فحجمه الظاهري أكبر بقليل من البدر، بينما حجمه الحقيقي كبير لدرجة أن الضوء، الذي يقطعه بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية، يستغرق 320 عامًا ليقطعه من طرفه إلى آخر.

السديم الانبعاثي الكبير هو أيضًا مهد النجوم. السديم الانبعاثي هو سحابة من الغاز والغبار في الفضاء تتوهج نتيجةً لاتحاد الإلكترونات النشطة مع الذرات، مُصدرةً الضوء في هذه العملية. غالبًا ما ترتبط هذه السدم بتكوين النجوم، حيث تُصدر النجوم الشابة الساخنة أشعة فوق بنفسجية تُؤين الغاز المحيط بها.

الضوء الملتقط في الصورة عام ٢٠٢٥ انبعث من السديم قبل ٤٣٧٠ عامًا. فلماذا سُمي بمخلب القط؟ خمّن! يعود أصله إلى شكل مخلب القط.

يشير اللون الأحمر للسديم، الموجود في الوسادات الرقمية لشكل مخلب القط، إلى وجود غاز الهيدروجين. أما اللون الأزرق، الموجود داخل المخلب والوسادة الداخلية، فيشير إلى وجود غاز الأكسجين.

طريقة الالتقاط

لم يكن تصوير السديم بالمهمة السهلة، حيث يبلغ أقصى ارتفاع له فوق الأفق 30 درجة، مما يجعله متأثرًا بشكل كبير بالتلوث الضوئي والتداخل الجوي.

رُصد السديم من قِبل أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي. أما الصورة، فقد التقطها محمد عودة، وعالجها هيثم حمدي.

استُخدم تلسكوبان لالتقاط الصورة، بالإضافة إلى كاميرا ملونة وفلتر للتلوث الضوئي. بلغ مستوى التلوث الضوئي في موقع الرصد بورتل 6.

استغرق التقاطها حوالي 9.75 ساعة، وتضمنت 195 صورة، كل منها بتعريض ضوئي مدته 3 دقائق. التُقطت 92 صورة باستخدام التلسكوب ذي الـ 5 بوصات، و103 صور باستخدام التلسكوب ذي الـ 4 بوصات.