الإمارات ترصد انفجار نجم أكبر من الشمس بـ20 مرة

تمكن مركز فلكي في الإمارات العربية المتحدة من رصد انفجار كوني قوي حدث ليل 25 أغسطس/آب الماضي في أبوظبي.

ورصد ووثق مرصد الخاتم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي، الظاهرة التي يرجح أنها ناجمة عن انفجار نجم كبير يقع في مجرة تبعد عنا أكثر من ستة مليارات سنة ضوئية.

وبحسب مركز الفلك، فإن حجم هذا النجم أكبر بعشرين مرة من حجم الشمس. وأطلق على الحدث الكوني اسم GRB 240825A. وتمكن علماء الفلك من توثيق العملية من خلال مراقبة التوهج البصري الذي أعقب الانفجار، وكان المرصد هو الثالث في العالم الذي ينشر نتائج هذه الظاهرة.