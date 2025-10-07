الإمارات ترصد "الكاراكال" العربي "المهدد بالانقراض".. وتؤكد: الحماية الفورية الضمانة الوحيدة لبقائه

ما كان مجرد تجول ليلي لـ القط البري "الكاراكال العربي" الرائع، تحول إلى لحظة فارقة للعلماء والمحافظين على البيئة في "منتزه وادي الوريعة الوطني".

في قفزة نحو حماية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية في الإمارات، تم رصد الكاراكال العربي — وهو نوع مهدد بالانقراض بشكل حرج على القائمة الحمراء الوطنية — في أول منطقة جبلية محمية في البلاد، وفقاً لما أكدته هيئة البيئة في الفجيرة لصحيفة "الخليج تايمز" يوم الثلاثاء 7 أكتوبر.

اليوم، يتبقى أقل من 250 فرداً بالغاً من هذا النوع على قيد الحياة في البرية. وقد تم التقاط صور هذا القط البري المذهل، الموطن الأصلي له هو شبه الجزيرة العربية، والذي يُعرف أيضاً باسم "القط النابح" بسبب الضوضاء التي يصدرها لدرء الخطر، بواسطة كاميرات استشعار الحركة من خلال جهود مسح "اكتشف الطبيعة" (Notice Nature).

بعد سنوات من غياب أي علامات على هذا الثديي وعدم وجود سجلات مؤكدة في المنطقة، تم توثيق المفترس المراوغ في جبل حفيت في عام 2019، وبالقرب من وادي شيص في مارس 2023، والآن في وادي الوريعة في عام 2025، مما يوفر أملاً جديداً لبقائه.

تم التقاط الصور بواسطة كاميرات مراقبة تعمل باستشعار الحركة تم تركيبها في جميع أنحاء وادي الوريعة. وتم وضع هذه الكاميرات بواسطة خبراء البيئة والمواطنين العلماء من برنامج "قادة التغيير" التابع لجمعية الإمارات للطبيعة-الصندوق العالمي للطبيعة، وتعمل بالأشعة تحت الحمراء لالتقاط الحركة ليلاً ونهاراً.

تأتي إعادة اكتشاف الكاراكال العربي بعد توثيق أنواع أيقونية أخرى في نفس المنتزه، بما في ذلك ثعلب بلانفورد — وهو حيوان آخر نادراً ما يتم تسجيله في الإمارات.

أنواع أخرى مهددة بالانقراض في الإمارات

في الشهر الماضي، تم رصد عقاب سعفاء كبرى، وهو طائر مهاجر، في محمية خور فكان لأشجار القرم في كلباء ومحمية واسط للأراضي الرطبة. وهو مصنف على أنه مهدد بالانقراض وفقاً للقائمة الحمراء للإمارات.

وفي أكتوبر 2024، أجرت هيئة البيئة في الشارقة مداهمة في منطقة اللبّح، حيث عثرت على أنواع من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض وأجهزة انبعاث صوت الطيور المهاجرة تستخدم لجذب الطيور واصطيادها، وصادرت الأجهزة على الفور.

في أغسطس 2024، ولأول مرة منذ عدة سنوات، ولد ثلاثة قطط رملية عربية صغيرة في حديقة حيوانات العين. ويُعتبر القط الرملي العربي — وهو من أهم كائنات الصحراء — حيواناً مهدداً بالانقراض وفقاً للقائمة الحمراء لأبوظبي. وللحفاظ على الأنواع، تم إدراجه في برنامج التكاثر الطبيعي بالحديقة.