الإمارات ترسل مساعدات ضخمة دعماً للمتضررين في غزة

تواصل الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في قطاع غزة من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، حيث تقدم دعماً وإغاثة مستمرة للعائلات المتضررة.

وقد تم إرسال أربع سفن إغاثية محملة بـ 18,530 طناً من المساعدات، تتضمن طروداً متنوعة من الإمدادات الطبية والأدوية ومستلزمات الإيواء والطعام والماء والملابس إلى المتضررين من الحرب في غزة. ولم تقتصر الجهود على السفن فقط، فقد تم إرسال 257 طائرة محملة بـ 5,340 طناً من المساعدات، بالإضافة إلى 104 قوافل برية تحمل 19,819 طناً من المواد الضرورية لتوفير الغذاء والعلاج للنازحين في غزة.

ويجسد التزام الدولة باستجابتها السريعة لاحتياجات الشعب الفلسطيني خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس. وقد تم التركيز على شجاعة وتفاني مئات الآلاف من المتطوعين والمتخصصين في مجال العمل الإنساني حول العالم، والذين يساهمون في تقديم الدعم والإغاثة في أوقات الأزمات.

كما تواصل الإمارات دعم القطاع الصحي والمستشفيات المتضررة في قطاع غزة من خلال الخدمات الطبية والعلاج الذي تقدمه للجرحى والمصابين عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح والمستشفى العائم في مدينة العريش.

تلقت العديد من المستشفيات والمنظمات الدولية 400 طناً من المساعدات والإمدادات الطبية من خلال "عملية الفارس الشهم 3".

كما قدمت مبادرة "طيور الخير" التي أطلقتها الدولة أكثر من 3,382 طناً من المساعدات والإمدادات الأساسية لسكان غزة، وخاصة في شمال القطاع والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها براً بواسطة شاحنات الإغاثة.