الإمارات ترسل أكبر شحنة مساعدات إلى غزة دعماً للفلسطينيين

وستكون سفينة المساعدات الأخيرة هي الرابعة ضمن سلسلة السفن الإماراتية المتوجهة إلى العريش في مصر، ومنها إلى فلسطين. وكانت سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة قد أبحرت في مارس الماضي وعلى متنها 4630 طناً من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وقامت صحيفة الخليج تايمز بزيارة سفينة المساعدات قبل مغادرتها اليوم وتحدثت مع عبد الله سعيد الظنحاني مدير فرع الهلال الأحمر بالفجيرة.