الإمارات ترحّل مطلوباً هندياً في قضية غسيل أموال ضخمة

ونُقل عن نيرليبتا راي، نائب المفتش العام في خلية المراقبة الحكومية (SMC)، قوله إنه تم تجميد مبلغ 9.62 كرور روبية (نحو 4 ملايين درهم) موزعة على 481 حساباً، وأن أكثر من 1,500 حساب مرتبط بالعملية غير القانونية.