الإمارات ترحّل مطلوباً هندياً في قضية غسيل أموال ضخمة

قامت دولة الإمارات بترحيل رجل مطلوب في الهند بتهم التهرب الضريبي والمراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، وفقاً لما أعلن عنه مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) في بيان صحفي.
تم نقل هارشيت بابولال جين جواً إلى أحمد آباد في الخامس من سبتمبر وتم تسليمه إلى شرطة غوجارات، وفقاً لمكتب التحقيقات المركزي، وكالة التحقيق الفيدرالية العليا في الهند والتي تعمل أيضاً كمكتب اتصال للبلاد مع الإنتربول.
أفاد مكتب التحقيقات المركزي الهندي أن جين كان مطلوبًا بموجب نشرة حمراء أصدرتها الإنتربول في أغسطس/آب 2023 بناءً على طلب شرطة غوجارات. وأضاف المكتب أنه عمل مع وزارتي الخارجية والداخلية الهنديتين والسلطات الإماراتية لتنسيق ترحيله.
وذكرت وسائل إعلام هندية نقلا عن شرطة ولاية جوجارات أن جين هو المتهم الرئيسي في شبكة مراهنات نقلت ما يقدر بنحو 2300 كرور روبية (حوالي 958 مليون درهم) عبر حسابات بنكية متعددة.
ونُقل عن نيرليبتا راي، نائب المفتش العام في خلية المراقبة الحكومية (SMC)، قوله إنه تم تجميد مبلغ 9.62 كرور روبية (نحو 4 ملايين درهم) موزعة على 481 حساباً، وأن أكثر من 1,500 حساب مرتبط بالعملية غير القانونية.
وقال راي إن جين تم تعقبه في دبي بعد تنبيه من الإنتربول وتم ترحيله بعد اقتراح رسمي أرسل إلى السلطات الإماراتية في ديسمبر 2023.
كانت لجنة مكافحة الفساد تلاحق جين منذ اختفائه المزعوم بعد مداهمة مجمع تجاري في أحمد آباد في مارس 2023، حيث تزعم الشرطة أنها اكتشفت لأول مرة أدلة على عمليات المراهنة وغسيل الأموال على نطاق واسع.
وأشار مكتب التحقيقات المركزي إلى أن أكثر من 100 شخص مطلوب أعيدوا إلى الهند في السنوات القليلة الماضية من خلال تنسيق الإنتربول، وكثير منهم من منطقة الخليج.