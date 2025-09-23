الإمارات ترحب بقرارات الاعتراف بفلسطين وتدعو إلى تسريع حل الدولتين

خلال الاجتماع، أعلنت عدة دول، منها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين . كما اعترفت دول أخرى، مثل أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسان مارينو، بدولة فلسطين يوم الاثنين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بعد أن فعلت ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال نهاية الأسبوع . وأعلنت مالطا ذلك في وقت سابق.