الإمارات ترحب بتصنيف واشنطن فروعاً للإخوان كمنظمات إرهابية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدة فروع لجماعة "الإخوان المسلمين" في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهود المستمرة والمنهجية التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لمواجهة العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف أماكن عملها.

علاوة على ذلك، شددت الوزارة على أن هذه الخطوة تمثل إجراءً رئيسياً ضمن جهود الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية والإرهاب، أو دعمها أو تبريرها.

وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.