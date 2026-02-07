الإمارات ترحب بالمحادثات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عُمان

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتهيئة الظروف المناسبة للحوار من خلال استضافة هذه المحادثات، في خطوة "تعكس الدور البناء الذي تلعبه السلطنة في دعم مسارات التفاهم والحوار على المستويين الإقليمي والدولي".