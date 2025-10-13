الإمارات تراقب عن كثب توتر العلاقات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، في ضوء التصاعد الأخير للتوترات بين باكستان وأفغانستان، أهمية التهدئة في النزاع القائم.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أوضحت الدولة أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية بين الجارين، مشددة على ضرورة تجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.

كما أكدت الإمارات أهمية تغليب منطق العقل والحكمة، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن، في وقت سابق من يوم الأحد، مقتل 23 من جنوده وأكثر من 200 من مقاتلي حركة طالبان والمقاتلين المرتبطين بها على الجانب الأفغاني، وذلك خلال اشتباكات حدودية وقعت ليلاً.

وتقول إسلام آباد إن مسلحي جماعة "تحريك طالبان باكستان" (TTP) ينفذون عمليات ضدها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو اتهام تنفيه كابول.

وتقاتل "تحريك طالبان باكستان" للإطاحة بالحكومة في إسلام آباد واستبدالها بنظام حكم صارم تقوده قواعد الشريعة، وقد كانت لها علاقة وثيقة بحركة طالبان الأفغانية التي ألهمت تأسيس جماعة TTP.