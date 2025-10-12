الإمارات تراقب عن كثب التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى خفض التصعيد

في ضوء تصاعد التوترات مؤخرًا بين باكستان وأفغانستان، دعت الإمارات يوم الأحد إلى خفض التصعيد في النزاع.
قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن البلاد تتابع عن كثب التطورات الجارية بين الجارين، داعية إلى تجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة.
كما أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للعقل والحكمة، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات بطريقة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا.
في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الباكستاني أن 23 من جنوده وأكثر من 200 من طالبان والمقاتلين المرتبطين بها على الجانب الأفغاني قُتلوا في اشتباكات حدودية ليلية.
تقول إسلام آباد إن مسلحي حركة تحرير طالبان باكستان (TTP) ينشطون ضدها من داخل أفغانستان، وهو ادعاء نفته كابول.
تقاتل حركة تحرير طالبان باكستان للإطاحة بحكومة إسلام آباد واستبدالها بحكم إسلامي صارم. ولديها علاقة وثيقة بطالبان الأفغان، التي استلهمت حركة تحرير طالبان تأسيسها.