الإمارات تراقب عن كثب التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى خفض التصعيد

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الباكستاني أن 23 من جنوده وأكثر من 200 من طالبان والمقاتلين المرتبطين بها على الجانب الأفغاني قُتلوا في اشتباكات حدودية ليلية.