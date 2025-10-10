الإمارات تذكّر المسافرين بنظام الدخول والخروج الجديد في منطقة شنغن

أصدرت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة تذكيرًا بشأن نظام الدخول والخروج الجديد في منطقة شنغن، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من أكتوبر.
واعتبارًا من يوم الأحد، سيقوم النظام الجديد بتسجيل اسم المسافر، ونوع وثيقة السفر، والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه الملتقطة)، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الدخول والخروج، ليحل محل عملية ختم الجواز التقليدية.
ويُطبق نظام الدخول والخروج الرقمي على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون منطقة شنغن لإقامات قصيرة (تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة مدتها 180 يومًا).
وفي إشعارها للمسافرين الإماراتيين قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، أوضحت وزارة الخارجية: "يرجى ملاحظة أنه عند الدخول الأول إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سيتم تخزين تفاصيل جواز السفر والبيانات البيومترية (الصورة وبصمات الأصابع) لمدة ثلاث سنوات، ولن تحتاج إلى تحديثها إلا في حال تغيّر البيانات أو اكتشاف خطأ."
كما أصدرت الوزارة تطمينات بأن جميع البيانات سيتم حفظها وفقًا للوائح الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأن حاملي الجوازات الدبلوماسية معفيون من هذا النظام.