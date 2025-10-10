الإمارات تذكّر المسافرين بنظام الدخول والخروج الجديد في منطقة شنغن

وفي إشعارها للمسافرين الإماراتيين قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، أوضحت وزارة الخارجية: "يرجى ملاحظة أنه عند الدخول الأول إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سيتم تخزين تفاصيل جواز السفر والبيانات البيومترية (الصورة وبصمات الأصابع) لمدة ثلاث سنوات، ولن تحتاج إلى تحديثها إلا في حال تغيّر البيانات أو اكتشاف خطأ."