الإمارات: تذبذب أسعار الأسماك يثير قلق البائعين والمستهلكين

أشار بائع آخر إلى أن أسعار بعض الأنواع البحرية تشهد ارتفاعاً مستمراً بدلاً من انخفاضها المتوقع. وفي هذا السياق، قال صمد الأنجار: "من المعتاد أن تنخفض الأسعار في هذا الوقت من العام نظراً لوفرة الصيد، ولكن الوضع مختلف تماماً هذا العام".