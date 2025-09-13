الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف الجيش وحرس الحدود في باكستان

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، قُتل ما لا يقل عن 12 جندياً في كمين شمال غرب باكستان يوم السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون وأمنيون. ويُعد هجوم السبت واحداً من أعنف الهجمات التي شهدها إقليم خيبر بختونخوا خلال الأشهر الأخيرة. أدانت دولة الإمارات بشدة هجوماً إرهابياً استهدف قافلة للجيش وحرس الحدود في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن.