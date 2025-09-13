الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف الجيش وحرس الحدود في باكستان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة هجوماً إرهابياً استهدف قافلة للجيش وحرس الحدود في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وعن رفضها المستمر لجميع أشكال العنف والإرهاب الهادف إلى تقويض الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة أيضاً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، جراء هذا الهجوم الجبان.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، قُتل ما لا يقل عن 12 جندياً في كمين شمال غرب باكستان يوم السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون وأمنيون. ويُعد هجوم السبت واحداً من أعنف الهجمات التي شهدها إقليم خيبر بختونخوا خلال الأشهر الأخيرة. أدانت دولة الإمارات بشدة هجوماً إرهابياً استهدف قافلة للجيش وحرس الحدود في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن.