الإمارات تدين دعوة وزير إسرائيلي لضم الضفة الغربية

أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات وزير إسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

ودعا وزير العدل الإسرائيلي "ياريف ليفين" إلى توسيع نطاق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حزب الليكود، الأربعاء، إسرائيل إلى ضم المنطقة التي تحتلها قبل عطلة الكنيست في نهاية الشهر.

وجاء في العريضة: "يجب إكمال المهمة، وإزالة التهديد الوجودي من الداخل، ومنع وقوع مذبحة أخرى في قلب البلاد".

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا التصريح يمثل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية".

وأعربت أيضاً عن "رفضها القاطع لجميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك جميع الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة وتعيق المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار".

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، موضحة أنها ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدانت دول خليجية مثل السعودية والكويت وقطر، التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي والتي دعت فيها إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي يعزل الكثير منها المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، انتهاكا للقانون الدولي.

ومع كل تقدم للمستوطنات والطرق الإسرائيلية، تصبح الضفة الغربية أكثر انقساماً، مما يقوض بشكل أكبر احتمالات إقامة أرض متصلة يمكن للفلسطينيين بناء دولة ذات سيادة عليها، وهو ما تصوره الفلسطينيون منذ فترة طويلة في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط.