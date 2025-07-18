الإمارات

الإمارات تدين خطة إسرائيل للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى حماية المقدسات وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية.
الإمارات تدين خطة إسرائيل للسيطرة على الحرم الإبراهيمي
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أدانت دولة الإمارات بشدة المخطط الإسرائيلي للسيطرة على الحرم الإبراهيمي.

تخطط إسرائيل لنقل إدارة والإشراف على الحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع.

وقالت الإمارات إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

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وأكدت وزارة الخارجية على أهمية احترام الوضع الراهن في المقدسات وضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الجهود الدولية لتحقيق التهدئة.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية.

وأكدت الإمارات أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تهدد تحقيق حل الدولتين.

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