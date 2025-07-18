الإمارات تدين خطة إسرائيل للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

وأكدت وزارة الخارجية على أهمية احترام الوضع الراهن في المقدسات وضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الجهود الدولية لتحقيق التهدئة.