الإمارات تدين تصريحات نتنياهو وتثمن جهود مصر الشقيقة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرتها امتدادا خطيرا لسياسات الاحتلال.
وجددت الدولة إدانتها لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أكدت الإمارات دعمها الكامل لجمهورية مصر العربية، مثمنة جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الدعوات للتهجير تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعديا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وجددت الإمارات رفضها القاطع لكل محاولات تشريد أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن صيانة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم تعد خيارا سياسيا، بل أصبحت التزاما أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.
كما شددت على أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.