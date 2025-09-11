الإمارات تدين تصريحات نتنياهو "العدوانية" بشأن قطر

يوم الثلاثاء، حاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بغارة جوية على قطر، مُصعِّدةً بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط. وقد فاقمت هذه الضربة التوتر والقلق في المنطقة. وقد أثار الهجوم إدانةً شديدة من دول إقليمية رئيسية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يُهدد بعرقلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة.