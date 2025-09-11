الإمارات تدين تصريحات نتنياهو "العدوانية" بشأن قطر

أدانت دولة الإمارات بشدة التصريحات العدوانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه قطر، مؤكدة تضامنها الكامل معها في أعقاب الهجمات على الدوحة، وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على أي دولة خليجية يعد اعتداء على منظومة الأمن الخليجي الجماعي.
وأكدت الوزارة رفض الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية ضد قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.
يوم الثلاثاء، حاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بغارة جوية على قطر، مُصعِّدةً بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط. وقد فاقمت هذه الضربة التوتر والقلق في المنطقة. وقد أثار الهجوم إدانةً شديدة من دول إقليمية رئيسية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يُهدد بعرقلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطر بعد يوم من الضربات التي تعرضت لها الدوحة. واستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.