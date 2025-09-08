الإمارات تدين بشدة هجوم القدس وتؤكد رفضها للإرهاب

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في القدس اليوم الاثنين، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
ووقع الهجوم على أطراف القدس عندما وصل مهاجمان على متن سيارة وفتحا النار على موقف للحافلات عند تقاطع راموت. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجمين قُتلا بالرصاص.
ولم تتضح على الفور هوية منفذي الهجوم أو دوافعهم. في المقابل، أشادت حركة "حماس" بمهاجمَين فلسطينيَين وصفتهما بـالمقاومين، وقالت إنهما نفذا الهجوم، لكنها لم تتبنَّ المسؤولية بشكل مباشر.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الإمارات تعبر عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولإسرائيل وشعبها، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.